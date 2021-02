En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs jours, on ne nous parle plus que de « variant dominant ». On dit merci au Professeur Fontanet : c’est lui qui souffle le chaud et le froid des tendances printemps-été du virus. C’est un peu le Loïc Prigent de la médecine. Alison Wheeler vous emmène dans son « 5 minutes de morve », pour tout savoir des do et des don't de la saison.