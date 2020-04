En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant ce confinement, on se pose tous des milliers de questions : comment faire l’école à la maison, est-ce que la Poste fonctionne normalement, comment péter tranquillement chez soi quand on est confinés en couple dans un 33m² ? Autant de questions auxquelles répond Alison Wheeler, depuis sa toute récente et très personnelle chaîne télé dédiée, QFMTV.