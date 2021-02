Alison Wheeler Détective: la météo contre la Morosita Ambiante

L’annonce people la plus attendue de cette semaine n’est pas celle de la grossesse de Meghan Markle, mais bien celle de l’accouplement du virus britannique avec celui venu de Californie. On dit donc bonjour et bienvenue au « Variant Baby » et on lui souhaite d’avoir une vie bien rythmée par les scandales. On va en entendre parler tout l’été, c’est dire le niveau de la Morosita ambiante. Heureusement, Alison Wheeler est allée prendre des conseils auprès de la personne la plus à même de nous venir en aide, Évelyne Dhéliat