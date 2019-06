Cette semaine, les lycéens de France passent leur baccalauréat. Un diplôme dont on ne sait plus trop quelle valeur il a, ni même si les élèves en ont encore quelque chose à faire. Pour tout comprendre sur le bac et essayer de le rendre un peu plus passionnant, Alison Wheeler est allée à la rencontre d’un établissement qui propose un enseignement bien plus moderne.