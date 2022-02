Alison Wheeler : le meilleur discours de remerciements de votre vie

Parce que Quotidien célèbre ses Q d’Or ce mercredi, Alison Wheeler voulait en premier lieu rappeler qu’il y a plein d’autres professions qui méritent leur trophée. On pense par exemple à la « Cérémonie des fichiers excels d’Or » pour récompenser les comptables, les « Sourires d’Or » pour remercier les plombiers et les « Blanquer d’Or » pour les professeurs. Ce point terminé, Alison Wheeler répond à toutes les questions des Français. Comme celle de Pierrick qui ne comprend pas le concept des Q d’Or, celle d’Hervé qui veut comprendre comment sont sélectionnés les lauréats des Q d’Or, celle de Vivian, 47 ans, toujours chez sa mère, qui voudrait percer dans le cinéma et celles de Mylène et Bernard qui peaufinent leurs discours de remerciements à une cérémonie des Oscars fictives.