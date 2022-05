Alison Wheeler : pénurie, fonctionnaire et doctorat en dentelle

Non, il n’y a plus d’huile de tournesol dans les magasins. Oui, vous pouvez gagner 6000€ par mois sans travailler, il vous suffit d’être fonctionnaire. Oui, il existe un déontologue à l’Assemblée et oui, il a un doctorat en dentelle.