Alison Wheeler : salles de shoot, phrases toutes faites et mois sans tabac

L’infox de la semaine, c’est l’actu selon laquelle la mairie de Paris aurait ouvert des salles de shoot pour les accros au fromage. En cette période de retour de la raclette, c’était pourtant pas bête. Dans le reste de l’actu, on déplore une vague de « Fénuitistes », ces gens qui trouvent pertinent de nous faire remarquer que « c’est fou, en ce moment, il fait nuit super tôt » et le mois sans tabac, qui serait d’autant plus efficace si on rendait les paquets de cigarettes nettement moins attirants. Pour ça, Alison Wheeler a trouvé la solution.