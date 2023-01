Allemagne : la vidéo de vœux complètement ratée d’une ministre fait polémique

En Allemagne, Christine Lambrecht, la ministre de la Défense est au cœur d’une polémique après la diffusion d’une vidéo de vœux sur son compte Instagram. La ministre s'est filmée avec son téléphone et est apparue les cheveux ébouriffés par le vent et la voix couverte par les feux d’artifice. Elle a déclaré : “Une guerre fait rage au cœur de l’Europe. J’ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières ainsi que beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Pour cela, je dis un grand merci”. Après cette déclaration complètement déplacée, la ministre a subi de nombreuses moqueries et critiques de la part de la presse conservatrice et de l’opposition qui a réclamé sa démission. Même les membres de son propre camp, le parti social-démocrate, n’ont pas caché leur embarras face à cette nouvelle bourde de leur collègue.