Allemagne : un projet de coup d’Etat d’extrême droite déjoué

La police allemande a arrêté 25 personnes soupçonnées d’avoir voulu organiser un coup d’Etat. Le groupuscule d’extrême droite, qui pourrait être lié aux “Citoyens du Reich”, qui veut rétablir la monarchie, avait prévu de s’attaquer au Parlement. Parmi les interpellés, on retrouve : un prince, des anciens soldats d'élite, une ressortissante russe et une ancienne députée d'extrême droite. Cette mouvance complotiste avait pris de l'ampleur avec les restrictions sanitaires et s’était construite avec une organisation quasi gouvernementale.