Allez, et bon courage la province !

Une année électorale, c’est un peu une respiration dans la vie des Franciliens. Pendant six mois, tous les aspirants à l’Élysée fuient la région parisienne pour aller faire leurs déplacements dans la France, la vraie, auprès de vous qui vivez en province. Pendant six mois, ils vont vous dire que cette France-là, celle qui vit loin de la capitale et des grandes villes, ils la connaissent tous sur le bout des doigts. Et pendant ce temps-là à Paris, on respire un peu.