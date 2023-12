Alliance rurale, la mystérieuse liste aux Elections européennes où figure des proches d’Emmanuel Macron

Une nouvelle liste surprenante vient d’être lancée en vue des futures élections européennes, Alliance Rurale. Une liste qui prétend défendre les chasseurs et leur liberté de tuer des animaux en toute impunité. Et à sa tête on retrouve de grands lobbyistes et certains proches d’Emmanuel Macron. Les équipes de reporters de Quotidien se sont rendues au lancement du groupe dans un restaurant qui sent bon le terroir français. C’est Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, qui a notamment appelé à voter pour Emmanuel Macron en 2022, qui mène cette liste. Il a surtout écrit un live préfacé par Eric Dupond-Moretti. Une liste de seulement quelques noms, qui semble compliquée à retenir pour Willy Schraen. La liste a-t-elle été pilotée par l’Elysée pour affaiblir le RN ? On a tenté de leur demander. Un autre homme attire tous les regards, Thierry Coste, lobbyiste des chasseurs, qui serait lui aussi particulièrement proche d’Emmanuel Macron.