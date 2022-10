Alliance Washington-Séoul : Kim Jong-un brandit la menace nucléaire

Mardi 4 octobre, un missile nord-coréen a survolé le Japon. Cette provocation de la part de son dirigeant, Kim Jong-un serait en représailles du rapprochement entre les Etats-Unis et la Corée du Sud. En seulement dix jours, 6 missiles ont été tirés, dont certains pendant la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris en Corée du Sud, la semaine dernière. Kim Jong-un désapprouve cette alliance militaire et accuse les États-Unis de provoquer une escalade dans la région. Comme Vladimir Poutine, il n’hésite pas à brandir la menace nucléaire. Pour lui, l’arme nucléaire n’est pas qu’un outil de dissuasion. En réponse aux tirs nord-coréens, Washington et Séoul ont immédiatement répliqué en tirant cinq missiles balistiques en mer du Japon.