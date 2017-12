On refait la scène ! Les AMA c'est beau, c'est un vrai show ! Mais si on enlève la musique et que l'on ne garde que les sons des artistes, ça donne quoi ? Le Petit Q s'est amusé à le faire et on adore le résultat ! Extrait de l’émission American Music Awards 2017 du mercredi 6 décembre 2017