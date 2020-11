En savoir plus sur Yann Barthes

Le patron d’Amazon, Jeff Bezos - déjà l’homme le plus riche du monde avant la crise - n’a jamais été plus prospère. Face à la fermeture des petits commerçants et à l’approche de Noël, de nombreuses voix se mobilisent pour boycotter le géant américain. Lundi, 120 personnalités parmi lesquelles Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Martinez ont appelé à « stopper Amazon avant qu’il ne soit trop tard ».