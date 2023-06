Ambiance tendue à la Nupes lors du débat pour les 50 ans de Libération

Pour les 50 ans du journal, Libération a organisé un débat sur la radicalité réunissant Marine Tondelier, Fabien Roussel, Olivier Faure et Manuel Bompard. L’ambiance était tendue à la Sorbonne surtout concernant l’unité de la Nupes alors que Marine Tondelier veut présenter une ligne écologiste séparée de la Nupes aux élections européennes. Un candidat unique pour la gauche en 2027 s’annonce compliqué. Un texte de loi visant à réguler le secteur des influenceurs vient d’être voté à l’unanimité à l’Assemblée en partie grâce à Booba et son combat répété contre les “influvoleurs”. La loi prévoit notamment l’obligation pour les influenceurs de signaler des partenariats rémunérés ou encore l’interdiction de faire la promotion de la chirurgie esthétique. Les sanctions peuvent aller jusqu’à 300 000 euros d’amende et 2 ans de prison. Une brigade de l’influence commerciale sera créée au Ministère de l’Economie pour surveiller les 150 000 influenceurs en France.