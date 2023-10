Ambiance tendue entre Anne Hidalgo et Rachida Dati sur fond de sujet Arménie

Ce mardi, se tenait le premier jour du Conseil de Paris, présidé par Anne Hidalgo. Le représentant du Haut-Karabakh en France a reçu une standing ovation, et les Arméniens de la région, meurtrie actuellement par l’Azerbaïdjan, ont reçu à l’unanimité la citoyenneté d’honneur. Mais durant cet évènement, une certaine tension était quelque peu palpable entre la maire de Paris et Rachida Dati, pointée du doigt il y a quelques années pour son possible soutien à l’Azerbaïdjan. Anne Hidalgo a diffusé un documentaire à ce sujet dans lequel l’accusation en question est lancée envers la maire du 7ème arrondissement de Paris, qui a elle affirmé au micro son soutien aux Arméniens.