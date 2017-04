Ambiance tendue au meeting de Marine Le Pen  

Hier a eu lieu le meeting de Marine Le Pen au Zénith de Paris, un meeting un peu hallucinant du début à la fin. A l’entrée du parc de la Villette, on a croisé des nationalistes serbes qui ne votent pas en France, mais qui sont là à chaque élection présidentielle. On peut aussi parler du dispositif de sécurité hors norme mis en place : une cinquantaine de camions de CRS et des policiers répartis un peu partout dans le parc. Une présence justifiée par les menaces terroristes qui planent sur les candidats, ainsi que sur la possibilité de manifestations anti-fascistes.