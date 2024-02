Amélie Oudéa-Castéra, ministre de la sémantique

Ce mardi, la ministre de l’Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra exposait lors d’une audition devant les députés la mission de son ministère. Une audition de précisément 2 heures 29 que Yann Barthès a tenu à disséquer dans une émulation disruptive. Sur la feuille de route de la ministre, les choses importantes sont soulignées et en gras. Ses gestes sont millimétrés car essentiels pour étayer son discours, surtout lorsqu’elle aborde la question du nombre d’élèves par classe. Amélie Oudéa-Castéra qui préfère le « c’est beau » au « c’est bien », elle qui semble particulièrement pointilleuse sur la sémantique. On ne dit plus « groupe de niveaux » mais « groupe de progrès » ou « groupe de besoin ». Des mots qui ne veulent pas dire grand chose mais qui sonnent comme ambitieux, engageant et impliquant. Sans oublier la plasticité et les cours d’empathie.

