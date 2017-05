"Who is Manou Makroon ?" Martin Weill est parti aux Etats-Unis afin de savoir si les Américains ont eu vent de l'arrivée au pouvoir de notre nouveau Président, Emmanuel Macron. Résultat : le visage de Macron est revenu jusqu'à Batman, en personne !

Do you know Macron ? Martin Weill pose la question aux américains