Les American Music Awards 2017 par Willy Papa et l'équipe de Quotidien du 6 décembre 2017

La cérémonie des American Music Awards est l’événement musical de l’année aux Etats-Unis qui récompense les artistes les plus populaires. Animée cette année par Ciara, DJ Khaled, Heidi Klum et Lea Michele, elle se déroule le 19 novembre au Microsoft Theater de Los Angeles. Elle est à la musique ce que les Golden Globes et les Oscars sont au cinéma. Chaque année c’est un show exceptionnel qui rassemble les plus grandes stars américaines pour des performances live spectaculaires. TMC vous propose de vivre la 45e cérémonie des American Music Awards, revue par Willy Papa et l'équipe de Quotidien ! A la manière du Petit Q, ils commenteront et débrieferont à chaud cette soirée exceptionnelle. Rien ne leur échappera ! Au programme : les performances de Selena Gomez qui dévoilera pour la première fois à la télévision son nouveau single avec Marshmello, "Wolves", et de Christina Aguilera avec un hommage à Whitney Houston pour les 25 ans de « The Bodyguard », Demi Lovato, Lady gaga, Pink, Diana Ross… Quant à Bruno Mars, Daft Punk, Calvin Harris, DJ Khaled, Ed Sheeran, Justin Bieber, Drake, Rihanna ou encore The weeknd… ils figurent sur la liste des nommés. Qui sera l’artiste Pop/Rock 2017 ? La découverte ou la collaboration de l’année ? Rendez-vous pour la 45e cérémonie des American Music Awards mercredi 6 décembre.