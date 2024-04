Andreas Malm, l’homme qui prône la sortie du militantisme pacifique

Il est la référence du mouvement les Soulèvements de la Terre. Le Suédois Andreas Malm prône la sortie du militantisme pacifique, inutile selon lui, et ainsi la destruction de tout ce qui pollue. Le géographe, marxiste radical est devenue depuis quelques mois une figure adoubée des écologistes radicaux. L’homme était l’invité de Jean-Luc Mélenchon ce samedi pour une conférence intitulée « Le Pipeline, la Rue, et l’Etat, comment saboter le capitalisme fossile ? », devant 500 personnes. Entre des dédicaces de son best-seller « Comment saboter une pipeline », le Suédois a pointé du doigt sur scène une entreprise française.

