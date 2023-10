Andrés Manuel López Obrador, le président du Mexique n’a rien à envier à Squeezie

Au Mexique, la nouvelle n’a pas étonné, mais, à l’étranger, elle pourrait sembler incongrue. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, est en deuxième position des présidents les plus populaires du monde avec 66% d’approbation. Ainsi, la conférence de presse quotidienne d’Andrés Manuel López Obrador (centre gauche), dit « AMLO », a été le programme en streaming de langue espagnole le plus suivi au mois d’août partout dans le monde. Telle est la conclusion de Streams Charts, l’entreprise qui mesure la popularité des "lives du monde entier", ces émissions en direct sur les principales plates-formes (YouTube, Twitch, Kick, Trovo, Nimo TV…). Sur l’année, « AMLO » intègre même le classement des dix créateurs de contenus les plus vus en langue espagnole. Ultime prouesse : il est la seule personnalité politique ! Les autres noms de la liste sont tous des gameurs, qui retransmettent en direct des parties de jeux vidéo.