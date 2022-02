Angleterre : le prince Andrew sort les billets pour s’éviter un procès pour viol

Le fils de la reine a passé un accord entre sept et douze millions de livres sterling avec la femme qui l’accusait de viol. Il échappe ainsi au procès, qui devait avoir lieu aux Etats-Unis en automne. Virginia Giuffre, une Américaine de 38 ans, accusait le prince Andrew de l’avoir agressée sexuellement en 2001 alors qu’elle était mineure. Le scandale est d’autant plus gros que Virgina Giuffre est aussi l’une des victimes du milliardaire américain Jeffrey Epstein et de sa compagne Ghislaine Maxwell, tous deux connaissances du prince et condamnés pour trafic sexuel. Ce type d’accord, fréquent aux Etats-Unis, l’est beaucoup moins au Royaume-Uni où il a choqué. Les Britanniques s’interrogent : qui va payer les millions d’euros ? La reine pourrait mettre la main à la poche pour aider son fils.