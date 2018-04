En pleine Fashion Week, Emmanuel et Brigitte Macron ont reçu les créateurs de passage à Paris au cours d'un dîner à l'Élysée. Parmi eux, la papesse de la mode, Anna Wintour. Sauf que, d’après Isabel Marant, Anna Wintour n'était pas sur la liste des invités et aurait fait des pieds et des mains pour avoir son ticket d'entrée...