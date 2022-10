Anne Depétrini : stop à l’indécence

Cette semaine, dans sa chronique, Anne Depétrini fait un retour la notion d’indécence qui a évolué selon les époques. L’indécence est un manque de correction, de pudeur. Par exemple, au début du XXème siècle, les femmes étaient accusées de vouloir la perdition des hommes en divulguant leur cheville, leur nombril ou pire leur genou. Aujourd’hui, la définition a un peu évolué et on peut trouver indécent le tweet du patron de Total qui se dit fatigué de devoir expliquer son augmentation de salaire qui comporte déjà six chiffres par mois. Mais ce qui a le plus frappé Anne Depétrini cette semaine, c’est l’indécence des responsables politiques sur l’affaire Lola. Son conseil : tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.