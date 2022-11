Anne Depétrini : arrêterons-nous un jour d’être fatigués ?

Fin 2021, 17 % des Français citaient la fatigue comme sentiment prédominant dans leur vie. Depuis, la situation ne s’est pas améliorée. À force d’accumuler la fatigue, on ne semble même plus vouloir se faire entendre ou se rebeller. On a juste la flemme, en fait. Le problème avec cette fatigue, c’est qu’elle s’auto-alimente, comme nous l’explique, ce vendredi 11 novembre, Anne Depétrini sur le plateau de Quotidien.