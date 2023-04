Anne Depétrini : aura-t-on de l’eau dans les robinets cet été ?

Un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable publié le 12 avril alerte contre le risque de rupture d’approvisionnement en eau potable dès cet été. Quatre communes des Pyrénées-Orientales en souffrent déjà. Après la ruée vers le pétrole suite aux pénuries, on peut s’attendre à un scénario apocalyptique type “The Last of Us”. Pourquoi cette perspective ne provoque-t-elle par l’affolement général pour le moment ? Ce phénomène s’appelle le biais d’optimisme : notre cerveau nous pousse à croire qu’une solution miracle viendra nous sortir d'affaire. Mais il va bien falloir finir par se sentir concerné.