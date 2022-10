Anne Depétrini : bientôt la retraite n’existera plus, mais pour l’instant c’est juste un grand bordel

D’ici quelques années, il n’existera plus. Le mot « retraite » aura disparu de notre langage. Mais en attendant, la question des retraites est un gros dossier sensible. Et il fallait bien qu’on finisse par s’y intéresser, car notre système de retraite est devenu un véritable bordel. Si bien que personne n’y comprend plus rien, comme nous le décrit Anne Depétrini, ce vendredi 30 septembre, dans sa chronique.