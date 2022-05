Anne Depétrini : comment le procès Johnny Depp vs Amber Heard a mis fin au mythe américain

On les voyait glamour, strass et paillettes, on les retrouve à la barre déballant les détails les plus sordides de leurs histoires les plus intimes. Ce procès Johnny Depp vs Amber Heard, on passe des heures à le suivre, à se sentir un peu voyeur, un peu sale.