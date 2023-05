Anne Depétrini : comment sait-on qu’on est devenu un vieux con ?

Est-ce que l’on se voit devenir un vieux con ? Dans un élan de modernité, Anne Depétrini a posé la question à ChatGPT qui lui a donné les signaux à ne pas manquer : les rides, les cheveux blancs, l’arthrose et la surdité. Ces signes indiquent la vieillesse, certes mais pas la preuve que l’on est devenu un vieux con. ChatGPT a développé en argumentant : “c’est quand on devient allergique au changement”. L’intelligence artificielle conclue ainsi : “on devient con quand on se désintéresse de la jeune génération”.