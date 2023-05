Anne Depétrini déclare son amour à Etienne Daho

Anne Dépétrini n’a pas été beaucoup fan dans sa vie mais difficile de résister à Etienne Daho. Une voix suave, une façon unique de bouger, des cheveux de jais, une marinière Jean-Paul Gaultier et sur l’épaule, un perroquet. L’image parle à tout le monde. Etienne Daho a été la bande-son des années 1980, incarnation de la légèreté de l’époque, multipliant les tubes. Moderne il l’était et moderne il le reste. Etienne Daho incarne cet homme déconstruit qui n’a pas besoin de faire étalage de sa virilité. Dans la lignée de ces stars iconiques mais discrètes, on sait peu de choses de sa vie privée. Né à Oran, issu de la scène rennaise des années 1980, londonien pendant un temps, le reste est cadenassé.