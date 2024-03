Anne Depétrini : et pourquoi pas un rationnement d’internet ?

Le vendredi, c’est Anne Depétrini. Cette semaine, la politique Najat Vallaud-Belkacem a proposé de limiter l’accès à internet à chaque citoyen à 3 gigas par semaine. Son but, limiter la pollution numérique et lutter contre l’addiction aux écrans. Il n’en fallait pas plus pour qu’une pluie de « haters » ne s’abatte sur elle. Anne Depétrini semble dépasser par le refus du débat de nos jours, alors que nous ne cessons de nous gaver avec internet comme si c’était une ressource illimitée.

