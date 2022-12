Anne Depétrini : pour l’amour du cinéma (et de James Cameron)

James Cameron c’est avant tout “Terminator”, “Aliens”, “Titanic” ou encore “Avatar” - des films classés cultes dès leur sortie. "Titanic” et “Avatar” sont les deux plus grands succès du box-office mondial. Le célèbre réalisateur réussit le pari de faire vibrer les enfants du monde entier grâce à ses personnages, ses décors et ses dialogues. Finalement, James Cameron fait du cinéma qui donne envie d’aller au cinéma. Et si Anne Depétrini n’avait qu’un conseil à vous donner : retourner au cinéma.