Anne Depétrini : la cohabitation, le "vivre ensemble" qui ne marche jamais

A l’issue des élections législatives le 7 juillet prochain, la France pourrait connaître une nouvelle cohabitation en cas de victoire des oppositions, la quatrième dans l’histoire de la Ve République. Des exemples concrets de la vie quotidienne montrent que cela ne marche pourtant jamais : quand on doit continuer à vivre avec son ex, quand on est le seul introverti du groupe de potes ou encore quand les autres ont des centres d’intérêt vraiment étranges. Le vivre ensemble c’est bien, mais pas en politique.

