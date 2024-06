Anne Depétrini : la vie "blockbuster" de Simon Porte Jacquemus

De son arrivée à Paris à seulement 18 ans à son amour pour le Sud en passant par son amitié avec les plus grandes stars, Anne Depétrini débriefe la vie hollywoodienne de Simon Porte Jacquemus. Un véritable conte de fées qui relève du cinéma avec ses acteurs, ses décors emblématiques et même un réalisateur, le sac miniature qui a fait de lui une icône de la mode.

En savoir plus sur Anne Depétrini