Anne Depétrini : le gouvernement va-t-il finir par nous laisser tranquilles ?

« Je baisse, j’éteins, je décale ». Le gouvernement a lancé une nouvelle campagne pour inciter les Français à plus de sobriété énergétique. Mais ce n’est pas la première fois que l’Etat essaye de nous éduquer avec des petites phrases chocs comme nous l’explique, ce soir, Anne Depétrini dans sa chronique. Avant déjà, il y a eu les slogans anti-clopes. Puis, ceux contre l’alcool. Ensuite, ceux sur les fruits et les légumes. Et enfin, les messages contre le Covid-19. Si bien, qu’à la fin, on finit par se demander ce que l’on a bien encore le droit de faire…