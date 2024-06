Anne Depétrini : le surtourisme, la sale conséquence d’Instagram

L’avènement des réseaux sociaux a complètement changé notre façon de voyager : tout le monde veut aller au même endroit, pour prendre la même photo et la poster sur son compte pour impressionner les copains. Résultat, le surtourisme menace les lieux les plus "Instagrammables", au point de demander s’il ne faudrait pas confisquer les téléphones à l’entrée des sites touristiques.

