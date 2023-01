Anne Depétrini : l’humanité progresse, et c’est une bonne nouvelle

Dans la vie, tout évolue. La chasse n’échappe pas aux changements de notre monde. Désormais, plus question de chasser en étant ivre ou sous l’influence de stupéfiants. On est un peu en retard sur la question de la chasse. Mais les nouvelles règles qui viennent l’encadrer restent un signe que notre humanité progresse. Au fil des années, et surtout des siècles, le vivant évolue. Et ça, c’est une bonne nouvelle comme nous l’explique, ce soir, Anne Depétrini dans sa chronique.