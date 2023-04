Anne Depétrini : l’intelligence artificielle va-t-elle mettre fin à la connerie humaine ?

L’objectif de l’intelligence artificielle ne serait-il pas de nous rendre tous plus intelligents ? Déjà avec Google, on a juste besoin de deux ou trois clics et de quelques minutes pour devenir des super-héros du quotidien. Avec l’intelligence artificielle, les possibilités semblent désormais infinies. Mais les robots ne feront jamais aussi bien que nous pour tout ce qui touche à la connerie humaine comme nous l’explique Anne Depétrini, ce vendredi 7 avril 2023, dans sa chronique.