Anne Depétrini : manuel du bien-vivre le AirBnb

Alors que les Jeux Olympiques approchent, le Sénat vient d’adopter une proposition de loi anti-AirBnb. L’objectif : renforcer la règlementation en matière de locations touristiques pour éviter les abus. Mais ce qu’il faudrait surtout faire, c’est apprendre le savoir-vivre aux propriétaires et aux loueurs, entre des apparts décorés façon Valérie Damidot et des commentaires dignes de Baudelaire.

