Anne Depétrini : l’urgence climatique offre sa revanche à la météo

A partir du 1er juin 2023, une météo des forêts sera instaurée afin de prévenir les incendies, en prévision de la sécheresse et des fortes chaleurs attendues prochainement. Cette information a attiré l’attention d’Anne Depétrini, d’autant plus qu’elle a présenté la météo. Avant, la météo était considérée comme le parent pauvre de l’actualité mais aujourd’hui elle a pris une grande place. Il existe la météo des plages, la température ressentie, l’indice UV, la visibilité, le point de rosée et bientôt la météo des forêts. Il faut dire que la météo est un sujet qui nous obsède. Ce n’est plus un sujet pour combler les vides dans une conversation, c’est un véritable sujet de société. Finalement, l’urgence climatique offre une revanche à la météo que l’on doit replacer au centre de nos préoccupations.