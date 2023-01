Anne Depétrini : pas de “Emily in Paris” pour les touristes lors des grèves du 19 janvier

A Paris, des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue contre le projet de réforme des retraites porté par Emmanuel Macron, le jeudi 19 janvier. Les rues étaient bondées et les transports quelque peu perturbés. Cette journée a dû être un choc pour les touristes qui n’ont pas retrouvé l’ambiance chic et clichée du Paris qu’ils connaissaient grâce à la série “Emily in Paris”.