Anne Depétrini : est-il possible de s’entendre avec ses voisins ?

Ce vendredi 2 juin a lieu la fête des voisins. On ne choisit pas ses voisins et on ne s’entend pas toujours avec eux : selon une étude, 55% des gens ont des problèmes avec leurs voisins et seuls 10% s’entendent bien avec eux. Le voisinage fait ressortir la pire mesquinerie en nous : on fait du bruit mais on ne supporte pas le bruit de l’autre. Chaque communauté de voisins ressemble à l’Assemblée nationale en plein débats sur la réforme des retraites. Mais parvenir à un accord sur le ravalement de façade au bout de 7 heures de réunion de syndic, c’est un peu émouvant quand même.