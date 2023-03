Anne Depétrini : plus que 3 mois avant le summer body (et il serait temps de passer à autre chose)

Chaque année, à la sortie de l’hiver, cette injonction se fait entêtante : il faut préparer son corps à l’été. Avant, cette injonction était plus qu’explicite : les magazines féminins rivalisaient d’astuces pour maigrir, les femmes dites “rondes” ressemblaient à Laetitia Casta ou à Estelle Lefébure. Aujourd’hui, on promeut le body positivisme, il faut accepter son corps à tout prix. Pourtant, les injonctions sont toujours là, sournoises, et imposent des modèles complètement inatteignables. Ce serait bien qu’un jour on puisse faire ce que l’on veut de nos corps. Vous reprendrez bien un peu de raclette ?