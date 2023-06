Anne Depétrini : l'art d’être poli par texto

Avant les règles de la politesse étaient assez claires : on ne coupe pas sa salade, on ne dit pas “bon appétit”, on ne sauce pas avec son pain. Mais depuis Internet, personne n’a pris la peine de créer une charte des bonnes manières 2.0. Par exemple, écrire un texto avec la ponctuation, en mettant des points à la fin des phrases, c’est très agressif. Les émojis sont également recommandés pour apporter plus de chaleur. Autre comble de l’impolitesse, le “vu”, équivalent de l’insulte.