Anne Depétrini : question prédictions, Jean-Claude Van Damme plus fort que Jacques Attali

Oui, la planète est en galère, on le sait. On voit bien la jeune génération pointer du doigt ses aînés pour avoir bousillé l’environnement. Alors c’est vrai, ça nous est arrivé de laisser la lumière allumée, de conduire avec la clim ET les fenêtres ouvertes, mais en vrai, les responsables c’est pas nous, mais ceux d’avant encore. Et si vous en doutiez, la preuve ultime c’est que Jean-Claude Van Damme, qui avait tout vu venir avant tout le monde, n’est pas si vieux que ça.