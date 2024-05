Anne Depétrini : vieillir, ce concept qui ne rajeunit pas

Inspirée par le nouveau livre de Maïtena Biraben, Anne Depétrini a décidé de réfléchir au concept de vieillir. Un processus qui s’accompagne de discussions pas franchement chouettes : la retraite, la polyarthrite et le retour des enfants à la maison dans leur trentaine. Mais c’est surtout le regard de la société qui pèse sur le vieillissement des femmes, clairement désavantagées par rapport aux hommes quand l’horloge commence à tourner. Heureusement, le grand âge remet les compteurs à zéro, parce que personne ne voit les vieux. Hommes ou femmes, ils sont tous égaux face à la société qui devrait pourtant s’intéresser un peu plus à eux vu le vieillissement de notre pays.

