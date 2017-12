Anne Hidalgo : c'est sa prof d'anglais qui doit se marrer !

Lundi s'est déroulé à Paris le One Summit Planet. Tous les chefs d'états se sont succédé... Puis il y a eu Anne Hidalgo, la maire de Paris. C’est vrai qu’on ne l’avait jamais entendue parler anglais… Hein ? Pensée émue pour tous les profs d’anglais qui nous regardent… Enfin pour ceux qui ne se sont pas déjà pendus. Non mais vous savez quoi ? Elle vous décomplexe. C’est comme en ski. Vous vous trouvez nul… Et vous voyez un tocard en chasse neige tout droit… Et vous vous dites : « ouais ben finalement, je me défends ». Ben avec Hidalgo, c’est pareil. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 13 décembre 2017 – Partie 2