Anne Hidalgo est de retour plus offensive que jamais

Anne Hidalgo se faisait de plus en plus rare dans les médias depuis son échec à l’élection présidentielle mais elle a choisi la matinale de France Inter pour son retour médiatique. La maire de Paris s’est montrée très offensive, notamment sur le sujet des retraites et de l’écologie. Ce lundi 5 juin, elle s’est montrée également très impatiente lors du vote du nouveau Plan Local d’Urbanisme au Conseil de Paris suite à des aléas techniques. Ce lundi 5 juin, Emmanuel Macron s’est rendu au Mont-Saint-Michel pour le millénaire de l’abbaye. Le président en a profité pour donner une leçon de journalisme sur les citations anonymes dans la presse. Il a également adressé un message clair à ceux qui spéculent sur sa mauvaise entente avec la Première ministre.