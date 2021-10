Anne Hidalgo : le chemin de croix des militants

« Tous sur le pont » : voilà le nom donné à la grande opération de campagne lancée par les socialistes ce week-end pour aider leur candidate Anne Hidalgo, très à la traîne dans les sondages. Et si c’est difficile pour la maire de Paris de s’imposer, c’est encore pire pour ses militants. Ce week-end, on a suivi deux bénévoles qui consacrent leur week-end à faire les marchés dans ce qui tenait plus du chemin de croix que de la promenade de santé.